-Нужно сделать функционал отображения офисов на карте Яндекса.-Функционал будет отдельным, дополнительно подключаемым к системе СУЗ посредством ifarme.-Данные для наложения точек на карту получаются из системы посредством API.
Наладить работу сайтов на MODX
На хостинге 3 сайта. Кажется 2 на EVO и 1 на REVO. Заразился один, перекинулось на остальные. Первым делом попробовали использовать чистку с помощью вирусдай (мой вам совет не тратьте на него деньги). Далее в работу включился спец из Украины, который попробовал решить вопрос обновлением CMF до последней версии. Обновил коряво, из админки все исчезло, верстка поползла, да и проблема не была решена (еще бы, вирус ведь заразил и другие 2 сайта. Не было смысла проделывать это лишь с одним), затем он благополучно слился. Тот, кто обычно решает у нас подобные вопросы сейчас в отпуске, ему не очень то охота из под пальмы что-то делать, да и вообще он тот еще нытик)) + по его словам эта проблема сейчас у десятков тысяч сайтов на MODX и решение с дурой в безопасности еще не найдено. Он прав?
В общем нужно решить данный вопрос. Все корректно, без косяков восстановить + чуть переместить коды счетчиков аналитики и метрики, добавить пиксели. Задача простая для тех, кто делал подобное ранее. Жду ваших предложений.
Только ребята, сразу договоримся, без этих самых 100500 тыщ за работу. Задача совсем не того уровня.
-Предпочитаем работу по договору, который будет является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. Но учитывая, что тут мелочь- придумаем что-то. Предпочтение будет отдано гражданам РФ.
-Оплата производится в рублях РФ, потому общаясь о деньгах, говорите в нашей валюте, без привязки к у.е.
-Студии и агентства НЕ интересуют.
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