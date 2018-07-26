На разработку карты Яндекс maps api нужен Javascript программист.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок139 просмотров
  • -Нужно сделать функционал отображения офисов на карте Яндекса.
  • -Функционал будет отдельным, дополнительно подключаемым к системе СУЗ посредством ifarme.
  • -Данные для наложения точек на карту получаются из системы посредством API.
JavaScript
7 лет назад
WebTechnick
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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