Парсинг 2 сайтов по аренде авто по 500 записей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок159 просмотров

Задача с двух сайтов по аренде авто спарсить характеристики и фото, базы 400 и 500 записей.

7 лет назад
ac1q
Юрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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