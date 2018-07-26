Правка системы платежей на сайте через КивиКассу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок181 просмотр

+95% Транзакций успешно проходят(получает ответ от киви, выдает товар). Часть получает ответ от киви, но товар не высылает.

7 лет назад
reddiback
Антон 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров