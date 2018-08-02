Создание шаблонов PDF на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки196 просмотров

Необходимо перевести 15 документов Ворд с формами в шаблоны PDF на  PHP

PHP
7 лет назад
fru-gkh
Олег 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$70
1 день
Все в сроки, без замечаний. Отличный исполнитель.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад