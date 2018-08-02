Сделать меняющийся заголовок на сайте

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Завершен6 заявок236 просмотров

Здравствуйте сколько будет стоить сделать геотаргетинг на моем сайте www.bahtiiar.com ? То есть мне нужно что бы менялось Название ГОРОДА в соответствии с текущим местоположением пользователя

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Сделано круто
Крутой заказ!

Заявки фрилансеров

poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад