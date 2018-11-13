Оптимизация web-проектов.
Работаю над автоматизацией и реконструкцией:
- визуальные программы,
- yii2,
- скрипты на php.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Portal: букмекерские вилки124 просмотра
- Framework life balance156 просмотров
- Parser: интерьер-инфа+pdf169 просмотров
- Bot: Steam-тренд175 просмотров
- Parser: каталог площадок Miralinks142 просмотра
- Parser: каталог площадок Gogetlinks162 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Оперативно. Качественно. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Здоровски сработали!
$3
10 баллов
5 лет назад
Не первый проект. Выполнено качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Super здравый подход! Спасибо!!
$1
10 баллов
5 лет назад
Быстро и оперативно. Дополнительно вылечил вирус. Рекомендую.
Ответный отзыв
Здоровский заказчик!
$30
10 баллов
5 лет назад
Качественно выполнена задача. Рекомендую.
Ответный отзыв
Здоровская задача! Оплата оперативно отправлена! Спасибо!
$3
10 баллов
5 лет назад
Быстро. Оперативно.
Ответный отзыв
Очень грамотный подход!