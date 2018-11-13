poryadok2017

Белояръ Волков poryadok2017

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Оптимизация web-проектов.

Работаю над автоматизацией и реконструкцией:

- визуальные программы,

- yii2,

- скрипты на php.

Git: https://github.com/botogame

PHPYiiGit
Портфолио
Отзывы заказчиков
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Добавить форму заказа онлайн
Оперативно. Качественно. Продолжаем сотрудничать.
Здоровски сработали!
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Доработки по сайту на Оксторе 2.1.
Не первый проект. Выполнено качественно. Рекомендую.
Super здравый подход! Спасибо!!
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Развернуть сайт на джумле на тестовом домене
Быстро и оперативно. Дополнительно вылечил вирус. Рекомендую.
Здоровский заказчик!
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Битрикс небольшие правки
Качественно выполнена задача. Рекомендую.
Здоровская задача! Оплата оперативно отправлена! Спасибо!
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Поправить ссылки сайт на ocStore 2.1
Быстро. Оперативно.
Очень грамотный подход!
Ответный отзыв