Доработка плиток каталога (убрать текст в спойлер)

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок228 просмотров

ТЗ на видео

https://www.youtube.com/watch?v=KdW3ejkR6bM

7 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$4
1 день
Все было сделано на высшем уровне, рекомендую к сотрудничеству
Всё отлично. Очень четкое ТЗ, приятный в общение заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад