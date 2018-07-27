Нужен программист OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок158 просмотров

Здравствуйте!

Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php,  Mysql, java, с опытом работы, который оперативно по т.з будет вносить доработки на сайт, делать хотелки и т д.  Срочно!

JavaMySQLOpencartPHP
7 лет назад
aldevrus
Алекс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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