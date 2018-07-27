Нужен программист OpenCart

Здравствуйте!

Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php, Mysql, java, с опытом работы, который оперативно по т.з будет вносить доработки на сайт, делать хотелки и т д. Срочно!