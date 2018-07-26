Доска объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

Необходимо сделать доску объявлений на WordPress или OpenCart.

В каждом объявлении должно быть 5-10 параметров объязательных для заполнения и по этих же параметрах должен быть фильтр.

Сайт должен быть простым и легким (тоесть странички должны загружатся быстро ).

И если не сложно добавить функцию поднятия объявлений в ТОП самими пользователями

OpencartWordPress
7 лет назад
frimanmike
Чернов 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров