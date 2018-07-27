Создать карусель для блока "партнёры" CMS WordPress

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Закрыт9 заявок157 просмотров

Сайт www_rdfiregroup_kz

Сейчас блок выглядит вот так http://easycaptures.com/fs/uploaded/1208/0508478616.jpg

а нужно сделать его в виде карусели

пишите цену и сроки

WordPress
7 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров