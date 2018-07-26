Спицеалист по node.js / php

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Здравствуйте 

Ищу специалиста для разработки серверной части и REST API для игры в социальных сетях на node.js

подробности в скайпе  работы много надо выделять 8 часов в день 

оплата поэтапная 

Node.jsPHP
7 лет назад
alex7085
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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