Натянуть готовую верстку лендинга на битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки191 просмотр

Готовую верстку лендинга нужно натянуть на битрикс.

С возможностью оформления заказа через корзину.

Битрикс и лицензия имеется. 

7 лет назад
kmkapital
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$80
1 день
Натянул верстку на битрикс. Допилил верстку. Приделал функционал интернет-магазина. Помог с переносом на другой хостинг. Рекомендую!
Дмитрий всегда на связи, компетентно объясняет задачу и знает чего хочет не выходе. Коммуникация по вопросам работы на высшем уровне, работа очень понравилась, спасибо! Будем ещё работать! Рекомендую Дмитрия как грамотного заказчика с чёткими приоритетами!

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад