Натянуть готовую верстку лендинга на битрикс

Дмитрий всегда на связи, компетентно объясняет задачу и знает чего хочет не выходе. Коммуникация по вопросам работы на высшем уровне, работа очень понравилась, спасибо! Будем ещё работать! Рекомендую Дмитрия как грамотного заказчика с чёткими приоритетами!