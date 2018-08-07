Здравствуйте! Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php, Mysql, java, с опытом работы, который оперативно по т.з ...
Натянуть готовую верстку лендинга на битрикс
Готовую верстку лендинга нужно натянуть на битрикс.
С возможностью оформления заказа через корзину.
Битрикс и лицензия имеется.
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