Автоматически наполняемые новостные сайты на японском языке

Нужно сделать сеть из 5-7 локализованных на японский язык сайтов с автоматически добавляющимися новостями и парсенным материалами.

Требования:

- Уникальность контента не столь важна, но необходима. Рерайт конечно же не нужен, просто проход синонимайзером или похожим на то инструментом.

- движок сайта не имеет особого значения, важно чтобы он был легко разворачиваемым, имел понятную админку, к примеру – wordpress или что то такое простое подошло бы идеально

- количество контента должно быть от 5к страниц, отложенных публикация надо по минимуму, добавляемый контент должен быть свежеспарсенным из открытых источников

- открытые источники нужно будет подобрать вместе с нами, т.к. у нас нет готового списка, но мы выработаем его с точки зрения необходимости нам и возможности корректно и быстро парсить для вас

- шаблоны самые простые бесплатные, только без обфусцированных кодов в футере и т.д.

- сайты с парсерами должны разворачиваться довольно быстро без специфичных требований к хостингу, типа ioncube или еще какая то дичь, установить которую надо будет писать в поддержку и т.д.

- важно – cms для сайта должна иметь набор плагинов, которые проверены и не подвержены уязвимостям на момент установки. Имеется ввиду такие типы уязвимостей, которые можно использовать автоматизированно для взлома сайта и заливки шелл скриптов или дорвеев. Нужна стабильная рабочая версия с минимумом плагинов и редакторов.

- возможность создавать новые копии на новых источника по rss или как то еще

- все что нужно для SEO – ЧПУ, htaccess, robots.txt, карта сайта в двух видах, верстка в соответствии с правилами h1, h3 и т.д – строго необходимо.

Срок – не горит до завтра, но и больше недели не хотелось бы тратить на всю задачу начиная с обсуждения, заканчивая сдачей проекта и оплатой.