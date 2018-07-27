Разработка плагина для доски объявлений на OsClass

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужно разработать плагин для доски объявлений на OsClass

Знание PHP обязательно, желательно знание OsClass

PHP
7 лет назад
novostiv
Сергей 
69 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров