Сайт http://implantdemidov.ru/ Надо: 1. Поправить адаптацию сайта к мобильным устройствам 2. Поправить скрипт, что бы 1) меню открывалось не по клику, а по наведению мыши, 2) правильно переходило по внутренним ссылкам ...
Разработка плагина для доски объявлений на OsClass
Нужно разработать плагин для доски объявлений на OsClass
Знание PHP обязательно, желательно знание OsClass
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