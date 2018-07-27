Нам нужен один в один онлайн калькулятор

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сколько будет с 3D модулям и без с картинками как на сайте показывающие как все выглядит.

только к нему еще второй закрытый который бы отправлял менеджеру - расчет по стоимости - клиент заполняет размеры - выбирает материал - сайт формирует заявку менеджеру и скидывает расчет всего - для детального общения уже с клиентом