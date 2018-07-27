Здравствуйте. Требуется бекенд разработчик с знаниями по webrtc на разработку функционала сайта. Для отбора кандидатов будет предложено простое тестовое задание, а так-же голосовой звонок. Свои примеры работ присылайте ...
Онлайн Калькулятор
Нам нужен один в один онлайн калькулятор
https://art-hamam.com/kalkulyator.html
сколько будет с 3D модулям и без с картинками как на сайте показывающие как все выглядит.
только к нему еще второй закрытый который бы отправлял менеджеру - расчет по стоимости - клиент заполняет размеры - выбирает материал - сайт формирует заявку менеджеру и скидывает расчет всего - для детального общения уже с клиентом
Заявки фрилансеров
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