Разработать функционал сайта на webrtc

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка172 просмотра

Здравствуйте. 

Требуется бекенд разработчик с знаниями по webrtc на разработку функционала сайта.

Для отбора кандидатов будет предложено простое тестовое задание, а так-же голосовой звонок.

Свои примеры работ присылайте в откликах.

7 лет назад
Sapeks
Андрей 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

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