Натянуть верстку на IMAGE CMS и доработать карточки товаров чтобы подставлялись значения из базы данных. Cейчас есть сверстанные страницы сайта требуется доработка в СMS
Разработать функционал сайта на webrtc
Здравствуйте.
Требуется бекенд разработчик с знаниями по webrtc на разработку функционала сайта.
Для отбора кандидатов будет предложено простое тестовое задание, а так-же голосовой звонок.
Свои примеры работ присылайте в откликах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать существующую доску объявлений на OsClass Знание PHP обязательно, желательно знание OsClassВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать плагин для доски объявлений на OsClass Знание PHP обязательно, желательно знание OsClassВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт http://implantdemidov.ru/ Надо: 1. Поправить адаптацию сайта к мобильным устройствам 2. Поправить скрипт, что бы 1) меню открывалось не по клику, а по наведению мыши, 2) правильно переходило по внутренним ссылкам ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Готовую верстку лендинга нужно натянуть на битрикс. С возможностью оформления заказа через корзину. Битрикс и лицензия имеется.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php, Mysql, java, с опытом работы, который оперативно по т.з ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт www_rdfiregroup_kz Сейчас блок выглядит вот так http://easycaptures.com/fs/uploaded/1208/0508478616.jpg а нужно сделать его в виде карусели пишите цену и срокиВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Ищу специалиста для разработки серверной части и REST API для игры в социальных сетях на node.js подробности в скайпе работы много надо выделять 8 часов в день оплата поэтапнаяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать доску объявлений на WordPress или OpenCart. В каждом объявлении должно быть 5-10 параметров объязательных для заполнения и по этих же параметрах должен быть фильтр. Сайт должен быть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте!Необходимо настроить работу Яндекс-метрики на сайте. Задачи 3: Сделать так, чтобы метрика снова работала (по какой-то причине она перестала вести учет);Отладить работу цели «Оформление заказов» (цель есть, но некоторые заказы она по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад