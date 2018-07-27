Торговый робот для криптовалютной биржи

1) Бот должен быть для биржи Бинанс и Эксмо.2) Под валютную пару Биткоин - Эфир.3) Он должен автоматически открывать около 100 ордеров. Стратегия "Сеть"- диапазон открытых ордеров - 40% от нынешней цены. ( например: если нынешняя цена 100 едениц, то у меня должна быть возможность открыть 100 ордеров в ценовом диапазоне от 60 до 100. То-есть каждые 0.4% стоит ордер на покупку.4) Купленный ордер автоматчески выставляется на продажу по цене +0.4% от закупочной цены. Проданный ордер автоматически выставляется на покупку -0.4% от цены продажи.5) У каждого ордера должно быть свое цифровое имя 1, 2, 3 и так далее.6) Объем каждого ордера одинаковый, но можно регулировать(увеличивать и уменьшать) в ручную. А также в ручную увеличивать и уменьшать тейк профиты для отдельно каждого ордера.7) По умолчанию каждый ордер должен быть привязан к своей цене. например: ордер №47 всегда покупается по 70 и продается по 71. Но у меня должна быть возможность передвигать его дежурство на любую другую цену.Пока все. Хочу знать сроки.