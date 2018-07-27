Нужны формы с сайта - на другой сайт сделать такие же

http://azkr.ru/#calc

Тут сайт, планирую сделать такой же на вордпресе.

Мне нужны будут всплывающие окна и все формы калькуляторы с сайта - в общем сделать все точно так же как и у них.

чтобы код потом вставить в новый сайт на вордпресс.

Нужна цена и сроки.