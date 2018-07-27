Программинг статейного блога для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки162 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо посадить сверстанный лендинг на cms и вывести в админку для редактирования статейный блок.

Также необходимы ЧПУ и поля под мета-теги для SEO.

По CMS - предпочтений нет, рассмотрим Ваши предложения.

Подробное ТЗ здесь - https://docs.google.com/document/d/1S3b-1xB94ICfMZEJrrGAITj3v0DXPdHE0Jn_W48GQfk/edit?usp=sharing

Просьба в ответе указать стоимость разработки и сроки.

7 лет назад
Kseniia45
Ксения 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров