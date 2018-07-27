ПРОЕКТ: Добработка интерфейса для просмотра и оценки игроков в матчах по большому теннису. Имеется интерфейс для просмотра, требуется доработать ЦЕЛЬ: Получить анализ игры каждого игрока, путем проведения опроса по каждому розыгрышу, во время просмотра ...
Framework Laravel. Копирование сайта для нового дизайна
Приветствую!
В связи с тем, что делается редизайн сайта ищется специалист по Framework Laravel, который подготовит почву для всего этого процесса. Нынешний сайт также на Laravel.
Требуется на данный момент:
- скопировать нынешний сайт с функционалом
- сделать поддомен
- закрыть от индексации методом авторизации, при входе на сайт
- перенести верстку новой главной страницы
Кандидат должен обладать следующим:
- уверенное знание PHP, Laravel, API
- умением настраивать сервера
- разбираться в чужом коде
Позже будут задачки посерьезнее.
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