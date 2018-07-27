Framework Laravel. Копирование сайта для нового дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Приветствую!  

В связи с тем, что делается редизайн сайта ищется специалист по Framework Laravel, который подготовит почву для всего этого процесса. Нынешний сайт также на Laravel.  

Требуется на данный момент:  

- скопировать нынешний сайт с функционалом  

- сделать поддомен  

- закрыть от индексации методом авторизации, при входе на сайт  

- перенести верстку новой главной страницы  

Кандидат должен обладать следующим:  

- уверенное знание PHP, Laravel, API  

- умением настраивать сервера  

-  разбираться в чужом коде  

Позже будут задачки посерьезнее.  

LaravelPHP
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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