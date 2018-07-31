Нужно удалить активные ссылки в статьях ВП

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Завершен7 заявок201 просмотр

Здравствуйте.

Есть сайт на CMS WP, в нем статьи с фото и в тексте активные исходящие ссылки на сторонние сайты

Нужен скрипт, или плагин  что б раз запустить и все активные ссылки стали простым текстом ﻿

WordPress
7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

shohruhmirzo
Шахрух 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

shohruhmirzo
Шахрух 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад