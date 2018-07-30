Добрый день! Требуется поднять у себя на сервере, оценить правки и сроки исполнения. Знание Ruby 100% Правки по бэку серьезные. Работа на месяц минимум. Рубиэмэны. Откликайтесь, буду отправлять ...
Починить поиск на сайте на Битрикс
Добрый день.
Требуется поправить: при переходе из результатов поиска идет переход в каталог вместо карточки товара http://joxi.ru/v29OVa4S3Re70r
Прошу указать цену и сроки.
Выбранный исполнитель
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