Починить поиск на сайте на Битрикс

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Завершен3 заявки155 просмотров

Добрый день.

Требуется поправить: при переходе из результатов поиска идет переход в каталог вместо карточки товара http://joxi.ru/v29OVa4S3Re70r

Прошу указать цену и сроки.

7 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$10
1 день
Спасибо оперативное выполнение задачи!
Четкое понятное задание, адекватное общение по теме, мгновенная проверка и оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад