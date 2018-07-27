Поднять и внести попрапвки в систему по продаже недвижимости на Ruby

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки163 просмотра

Добрый день!

Требуется поднять у себя на сервере, оценить правки и сроки исполнения. 

Знание Ruby 100%

Правки по бэку серьезные. Работа на месяц минимум. 

Рубиэмэны. Откликайтесь, буду отправлять систему и таблицу правок. 

Ruby
7 лет назад
dsuvorov
Суворов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров