Установить Redmine на виртуальном хостинге Reg.ru

Системное администрированиеЗавершен6 заявок690 просмотров
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Нужно установить на хостинге reg.ru redmine вместе с Ruby on Rails. Cpanel есть, но думаю и командной строки вполне хватит)

Просьба предлагать цены/сроки только тем, кто уже настраивал ранее.

5 лет назад
Zels
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$20
2 дня
Алексей оперативно все установил, настроил. Спасибо, буду еще обращаться!)
Все замечательно. Рекомендую, буду рад дальнейшему сотрудничеству.