Создать навык для Яндекс Алиса через конструктор https://verter.online/ или alicebot.pro Навык посвящен диагностике техники (вопросы и варианты ответов по цепочке). Пришлите Ваши готовые навыки, если у вас есть.
Установить Redmine на виртуальном хостинге Reg.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить на хостинге reg.ru redmine вместе с Ruby on Rails. Cpanel есть, но думаю и командной строки вполне хватит)
Просьба предлагать цены/сроки только тем, кто уже настраивал ранее.
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