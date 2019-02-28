Нагрузка

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер  ищу человека который сможет выявить причину нагруски на сервер переодический мой сайт  сильно нагруджается не зависимо от того если ли активные ползватели или нет в области оптимизацию скриптов сайтов

5 лет назад
guest_15514710019703
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад