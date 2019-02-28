Требуется настроить выделенный сервер с perconadb/apache/php centos, чтобы он стал держать нагрузки и стал оперативнее отвечать на запросы. Основная проблема сейчас с бд: Lock wait timeout exceeded. Над сервером уже проводились настройки опытным специалистом, но сейчас нет ...