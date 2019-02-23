Перенести хостинг

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок121 просмотр
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Нужно поменять владельца домена и перенести хостинг. Если можно, хостинг перенести в зарубежный сервис. 

5 лет назад
kutyaevmikhail
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад