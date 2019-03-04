Замена дисков, клонирование

$85
Системное администрированиеЗавершен6 заявок247 просмотров
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В наличии сервер с умирающими дисками

i386, 2 Гб, FreeBSD 8.1-RELEASE-p12

Необходимо заменить на новые клонированием данных.

5 лет назад
webjournal
Павел 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
$85
3 дня
Все выполнено. Благополучно перенесли данные.
Хороший заказчик, всегда на связи, приятно общается, четко ставит задачи, оплата сразу Буду рад еще работать