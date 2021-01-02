Plesk восстановить из бэкапа

Системное администрированиеЗавершен3 заявки185 просмотров
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Есть полный архив бэкапа, нужно восстановить на новой установке/новом сервере.

5 лет назад
fonbegemot
Евгений 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$50
1 день
WMZ
ok
Работу сделал - оплату получить не реально - сначала получил сообщение что какие-то проблемы с кредитной картой - а потом вообще пропал. Рекомендую работать только по 100 процентной предоплате