Направить трафик в gre туннель [глобокие знания iptables]

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Между серверами уже поднят туннель, сервера друг друга видят. openvpn и strongswan впны работают корректно.

Как только направляю трафик в туннель, открыть сайты в браузере не могу, однако пинг работает корректно.

в tcpdump'e трафик и пинг ходит. 

Нужно грамотно настроить iptables

Более подробно в ЛС.

5 лет назад
id26327371
Александр 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад