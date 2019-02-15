Направить трафик в gre туннель [глобокие знания iptables]

Задачи: 1. выбрать тариф VPS на таймвебе. 2. Выбрать ОС 3. Как таймвеб установит все, проверить настройки и перенести сайт весом в 10 гигов с этого же шаред хостинга на VPS их и настроить, чтобы отлично работал. Делать нужно ...