Создать и настроить сервер, перенести в него сайт php+PostgreSQL

$10
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок147 просмотров
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Исходные данные:

На хостинге beget есть аккаунт с VDS.

Архив сайта php

Архив БД к сайту PostgreSQL

  • Настроить сервер,
  • привязать домен к серверу
  • восстановить сайт из архива
  • импортировать базу данных из архива, привязать ее к админке.
PHPPostgreSQL
5 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад