Техспец по компьютерам в Москве

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Нужен человек, который придет в офис, разберется с компьютерами (7 ноутбуков), роутерами.

Настроит IP телефонию  (GetCours, Amo)

Что-то возможно нужно апгредить, что-то купить.

Офис в районе М "Павелецкая"

5 лет назад
hrtemchenko
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад