Миграция на новый сервер

Системное администрированиеЗавершен9 заявок207 просмотров
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Требуется настроить новый производительный сервер под нагрузки (apache, percona) и перенести текущий проект. 

5 лет назад
innotech
Андрей 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$106
3 дня
Все на высоте, профессиональное решение довольно сложного вопроса.
Спасибо за по настоящему интересную работу. Оплата как всегда вовремя, и доплата без вопросов.