Установить на чистом сервере CentOS и настроить окружение для Битрикс

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок170 просмотров
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Установить на чистом сервере CentOS и настроить дефолтное окружение для Битрикс

Также есть вопрос, можно ли как-то организовать на сервере возможность создания виртуалок? Чтобы можно было создавать отдельные вдс-ки с определенными параметрами

CentOS
5 лет назад
automan
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад