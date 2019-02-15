Добрый день, необходимо разобраться и восстановить работу сайта. Работает на связке FreeBSD+Nginx proxy+Apache+Mysql был сделан на какой то кастомной cms лет пять назад и концов уже не найти, работал на бытовом железе в офисе компании. Встал вопрос о переносе сайта на хостинг. Что было сделано, сброшен root пароль на mysql с целью снять дамп базы. После снятия myql выругался на ошибку в одной из таблиц, через штатный механизм mysql REPAIR восстановили целостность таблицы, процесс завершился успешно и дамп был снят без ошибок, но после этих действий стала работать только статические страницы, каталог товаров отвалился )