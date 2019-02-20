Помогите с запуском Cron через модуль CSV Price Pro import/export OC2

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки191 просмотр
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задача обновлять прайсы по времени http://prntscr.com/mnp2n9

вот команды предлагает но мой сервер не пропускает их

cli cron job command:

cd /home2/aparatua/public_html/cli; php /home2/aparatua/public_html/cli/csvprice_pro_cli.php -k 1550663096 > /dev/null 2>&1

wget cron job command:

wget -O - -q -t 1 https://aparat.ua/cli/csvprice_pro_cli.php?cron_key=1550663096 > /dev/null 2>&1

curl cron job command:

curl -s https://aparat.ua/cli/csvprice_pro_cli.php?cron_key=1550663096 > /dev/null 2>&1

5 лет назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад