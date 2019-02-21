[b]задача обновлять прайсы по времени http://prntscr.com/mnp2n9 вот команды предлагает но мой сервер не пропускает их cli cron job command:[/b] cd /home2/aparatua/public_html/cli; php /home2/aparatua/public_html/cli/csvprice_pro_cli.php -k 1550663096 > /dev/null 2>&1 [b]wget cron job command:[/b] wget -O - -q -t 1 https://aparat.ua/cli/csvprice_pro_cli.php?cron_key=1550663096 > /dev/null ...
Нужно включить некоторые функции на VPS сервере от Godaddy
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Здравствуйте,
У меня сайт на VPS. Нужно включить некоторые функции на сервере.
А именно:
1) Включить exec()
2) Включить и настроить модули Opcache, Redis. Проверить их работу.
3) Для максимального прироста скорости на сервер поставить модуль PageSpeed от Google
4) Проверить лимиты по памяти. Если есть возможность, то немного их увеличить
Буду рад помощи системного администратора ;)
Жду ваши предложения!
С ув.,
Вячеслав
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