Нужно включить некоторые функции на VPS сервере от Godaddy

Системное администрированиеЗавершен3 заявки180 просмотров
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Здравствуйте,

У меня сайт на VPS. Нужно включить некоторые функции на сервере.

А именно:

1) Включить exec()

2) Включить и настроить модули Opcache, Redis. Проверить их работу.

3) Для максимального прироста скорости на сервер поставить модуль PageSpeed от Google

4) Проверить лимиты по памяти. Если есть возможность, то немного их увеличить

Буду рад помощи системного администратора ;)

Жду ваши предложения!

С ув.,

Вячеслав

5 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$50
1 день
WMZ
Спасибо за качество и скорость работы!
приятный адекватный заказчик