Настроить почтовый сервер

Здравствуйте, У меня сайт на VPS. Нужно включить некоторые функции на сервере. А именно: 1) Включить exec() 2) Включить и настроить модули Opcache, Redis. Проверить их работу. 3) Для максимального прироста скорости на сервер поставить модуль PageSpeed от Google 4) Проверить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
У меня есть клиенты, которых я размещаю на VPS у каждого домена я все прописываю и результат по маил тестеру получается 10/10
Но я чувствую что делаю что то не так и google все равно кидает письма в спам. Заметил что все хостинги письма своих клиентов отправляют со своих MX серверов, которые гугл уже "полюбил" а у меня же у каждого домена свой MX. Может в этом причина?
В общем я хочу развернуть полноценный по сути хостинг и завоевать доверие google.
Нужно настроить правильно сервер. Кто специалист в серверах - давайте поработаем
- Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
[b]задача обновлять прайсы по времени http://prntscr.com/mnp2n9 вот команды предлагает но мой сервер не пропускает их cli cron job command:[/b] cd /home2/aparatua/public_html/cli; php /home2/aparatua/public_html/cli/csvprice_pro_cli.php -k 1550663096 > /dev/null 2>&1 [b]wget cron job command:[/b] wget -O - -q -t 1 https://aparat.ua/cli/csvprice_pro_cli.php?cron_key=1550663096 > /dev/null ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Между серверами уже поднят туннель, сервера друг друга видят. openvpn и strongswan впны работают корректно. Как только направляю трафик в туннель, открыть сайты в браузере не могу, однако пинг работает корректно. в tcpdump'e трафик и пинг ходит. Нужно грамотно ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть полный архив бэкапа, нужно восстановить на новой установке/новом сервере.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Установить на чистом сервере CentOS и настроить дефолтное окружение для Битрикс Также есть вопрос, можно ли как-то организовать на сервере возможность создания виртуалок? Чтобы можно было создавать отдельные вдс-ки с определенными параметрамиСистемное администрирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт на диафане (6.0.7.10), есть 1с УТ 10.3 (10.3.47.2), все товары синхронизируются с сайтом без проблем, на сайте показываются и остатки и цены. Но в 1с не выгружаются заказы с сайта. Нужен чел, который ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день, необходимо разобраться и восстановить работу сайта. Работает на связке FreeBSD+Nginx proxy+Apache+Mysql был сделан на какой то кастомной cms лет пять назад и концов уже не найти, работал на бытовом железе в офисе компании. ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Исходные данные: На хостинге beget есть аккаунт с VDS. Архив сайта php Архив БД к сайту PostgreSQL [list][*]Настроить сервер, [*]привязать домен к серверу[*]восстановить сайт из архива [*]импортировать базу данных из архива, привязать ее к админке.[/list]Системное администрирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется настроить новый производительный сервер под нагрузки (apache, percona) и перенести текущий проект.Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Помощь в настройке таргетированной рекламы для инстаграмиСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад