Настроить почтовый сервер

Добрый день!

У меня есть клиенты, которых я размещаю на VPS у каждого домена я все прописываю и результат по маил тестеру получается 10/10

Но я чувствую что делаю что то не так и google все равно кидает письма в спам. Заметил что все хостинги письма своих клиентов отправляют со своих MX серверов, которые гугл уже "полюбил" а у меня же у каждого домена свой MX. Может в этом причина?

В общем я хочу развернуть полноценный по сути хостинг и завоевать доверие google.

Нужно настроить правильно сервер. Кто специалист в серверах - давайте поработаем