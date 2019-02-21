Перенастроить продакшен сайт на Google Cloud Platform

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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На существующем продакшен сайте (Drupal 8) размещенном на Google Cloud Platform нужно перенастроить систему доставки обновлений. До этого использовался дженкинс + битбакет, сейчас нужно перенастроить на gitlab ci. Также необходимо провести оптимизацию по части настроек Google Cloud Platform (там небольшой кластер из 3 виртуальных серверов), организовать резервное копирование.

5 лет назад
inzor
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад