inzor

Алексей inzor

 
45 летУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Внесение правок на сайт на oscommerce
Работа выполнена очень качественно, все пожелания учтены. Алексей настоящий профессионал.
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rodan1
Роман 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
$100
10 баллов
13 лет назад
Доработка движка Vamshop
Хороший разработчик. Ошибку которую я нашел позже приемки, также исправил.
Отличный заказчик: четкая постановка задач, понимание, порядочность. Рекомендую.
Ответный отзыв
yanatrap
Юлия 
57 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-1)
$50
10 баллов
13 лет назад
Ошибка oscomerce
Локонично,ответствено,профессионально!!Никаких нареканий.Работой довольны.начал вовремя,быстро выполнил.
Отличный заказчик. Приятно было работать.
Ответный отзыв
gogison
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
$30
10 баллов
13 лет назад
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Приятно иметь дело Алексеем. Спасибо за качественную работу.
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
taxik
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Интернет магазин на основе vamshop под ключ
Все сделано вовремя, качественно. По всем вопросам была дана исчерпывающая консультация. Будем работать еще.
Отличный заказчик: четко поставлена задача, своевременная оплата. С таким человеком приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
8 отзывов
от $50
от 1 дня
#407
Интернет-магазины
5 отзывов
от $600
от 3 дней
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3 отзыва
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от 1 дня
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Сайты «под ключ»
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от $200
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Тестирование сайтов
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HTML-верстка
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