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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена очень качественно, все пожелания учтены. Алексей настоящий профессионал.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$100
10 баллов
13 лет назад
Хороший разработчик. Ошибку которую я нашел позже приемки, также исправил.
Ответный отзыв
Отличный заказчик: четкая постановка задач, понимание, порядочность. Рекомендую.
$50
10 баллов
13 лет назад
Локонично,ответствено,профессионально!!Никаких нареканий.Работой довольны.начал вовремя,быстро выполнил.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно было работать.
$30
10 баллов
13 лет назад
Приятно иметь дело Алексеем. Спасибо за качественную работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$200
10 баллов
13 лет назад
Все сделано вовремя, качественно. По всем вопросам была дана исчерпывающая консультация. Будем работать еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик: четко поставлена задача, своевременная оплата. С таким человеком приятно работать. Рекомендую.
Веб-программирование
8 отзывов
от $50
от 1 дня
#407
Интернет-магазины
5 отзывов
от $600
от 3 дней
#71
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $100
от 1 дня
#311
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $200
от 4 дней
#335
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1168
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6964