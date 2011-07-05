Внесение правок на сайт на oscommerce

Smscoin + интеркасса для DLE срочно! Привет всем.Вообщем можно взять за основу бесплатный модуль от smscoin и прикрутить к нему интеркассу для перехода пользователей в vip группу. вот я начал делать примерно так и здесь можно посмотреть.вообщем у ...