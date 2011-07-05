Внесение правок на сайт на oscommerce

Нужен клон http://www.designbyhumans.com Как дизайна, так и системы, на которой будет реализован такой же функционал. Каталог, таксономия, структура сайта, нужна админ часть добавления товаров, атрибуты товаров, корзину, чекаут и все остальное. Из платежных систем подключить любой популярный ...
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Здравствуйте, нужен специалист по oscommecre для внесения небольших правок на сайт.
Требования:
1. Адекватная цена работы.
2. Ответственный исполнитель, качественно выполненная работа.
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