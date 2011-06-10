Есть сайт, готов на 95%, необходимо доработать функционал. Всё что надо сделать/исправить, подробно описано в т.з. Бюджет до 200$ Предпочтение отдам тому кто сделает дешевле не теряя в качестве. Т.з. прикрепил к проекту. Skype: ...
Написать/найти скрипт простого каталога на PHP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать скрипт простейшего каталога.
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