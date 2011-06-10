Написать/найти скрипт простого каталога на PHP

Работа по проекту заключалась в создании простого интернет-магазина С НУЛЯ, то есть требовался самописный движок с фронт- и бэкендом, корзиной, рассылкой писем и ajax-ом. Кирилл прекрасно справился с задачей и сдал работу в срок, после чего оперативно внес ряд поправок в проект. Спасибо за сотрудничество. Надеюсь поработать вместе еще. Успехов!