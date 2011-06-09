Нужен flash mp3 плеер + прикрутка скрипту

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки164 просмотра
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Доброго времени суток!

Требуется сделать красивый креативный mp3 плеер во в flash для музыкального сайта (будет использоваться в прослушке треков на сайте) предпочтения по плееру расскажу при личной переписке с исполнителем.

Так же нужно будет, привязать плеер к скрипту и ссылка на mp3 файл должна быть зашифрована от лишних глаз, к примеру в base64 или другим путём.

Исполнителя будет легче выбрать, если:

1) Будут живые, подобные примеры выполненных работ.

2) Хорошие Отзывы, пунктуальность и сжатые сроки исполнения.

Прошу в личку или в теме оставлять свои примеры и обязательно контактный номер icq, для оперативной связи!

Спасибо.

13 лет назад
sokal
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
isupovS
Украина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Работа выполнена в срок, отличный специалист, моментально понял, что требуется сделать! Спасибо.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, что дало возможность быстро внести все необходимые корректировки и не затягивать работу. Оплата своевременная. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.