Нужен flash mp3 плеер + прикрутка скрипту

Доброго времени суток!

Требуется сделать красивый креативный mp3 плеер во в flash для музыкального сайта (будет использоваться в прослушке треков на сайте) предпочтения по плееру расскажу при личной переписке с исполнителем.

Так же нужно будет, привязать плеер к скрипту и ссылка на mp3 файл должна быть зашифрована от лишних глаз, к примеру в base64 или другим путём.

Исполнителя будет легче выбрать, если:

1) Будут живые, подобные примеры выполненных работ.

2) Хорошие Отзывы, пунктуальность и сжатые сроки исполнения.

Прошу в личку или в теме оставлять свои примеры и обязательно контактный номер icq, для оперативной связи!

Спасибо.