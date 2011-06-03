Доработка сайта под WebAsyst ShopScript

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Требуется доработать сайт под WebAsyst ShopScript

Вероятно, что-то уже сделано из ТЗ, так предыдущий исполнитель пропал.

ТЗ во вложении.

Бюджет 6000.

icq: 1194314

13 лет назад
myNEON
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад