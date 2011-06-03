Живой поиск на сайт под управлением shopcms

Доброго времени суток. Есть магазин под управлением системы ShopCms 3.1.1.

Необходимо сделать на нем "живой поиск" как в гугле - работает Google Suggest API (выпадающий список, подсказки в поиске), только так, чтобы варианты в выпадающем списке подбирались не из проиндексированных страниц сайта, а исходя из названия и описания товара - из базы магазина.

Ждем предложений.