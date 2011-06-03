Скандинавский аукцион

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок257 просмотров
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Нужен скандинавский аукцион со следующими возможностями:

- Текущие Будущие Завершенные Учебные аукционы

- Создание неограниченного количества товаров для аукционов, загрузка неограниченного количества фотографий для каждого товара.

- Чат и форум

- Возможность установки минимальной цены окупаемости лотов

- Система ботов позволяющая окупать лот , и "отдавать" товар игрокам.

- Управление всеми страницами сайта через административную часть (визуальный редактор для правки контента)

- Личный кабинет пользователя, покупка ставок, участие в аукционах, просмотр аукционов в которых учавствует пользователь

- Для администраторов - просмотр списка пользователей и редактирование любых данных пользователя, включая сумму на счете и количество ставок пользователя

- Бонусное пополнение счета пользователя из админки

- Система приглашения пользователем друзей с автоматическим пополнением счета

- Автоматические ставки

- Страница с победителями

- Новости

- Рассылка

- Подключение платежных систем (каких - обсудем в процессе)

Пример такого аукциона: www.halbay.ru

Можно реализовать на любом готовом движке.

Можем предоставить готовый скрипт (скаченный), по-умолчанию не работает, может удастся доработать и запустить.

Интересуют сроки.

13 лет назад
Maltry
Максим 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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