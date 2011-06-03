Необходимо разработать библиотеку контролов пользовательского интерфейса для проекта на Adobe Flex 4 и их динамического построения по протоколу в xml формате. Стоимость от 45 000 р. ТЗ в прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скандинавский аукцион со следующими возможностями:
- Текущие Будущие Завершенные Учебные аукционы
- Создание неограниченного количества товаров для аукционов, загрузка неограниченного количества фотографий для каждого товара.
- Чат и форум
- Возможность установки минимальной цены окупаемости лотов
- Система ботов позволяющая окупать лот , и "отдавать" товар игрокам.
- Управление всеми страницами сайта через административную часть (визуальный редактор для правки контента)
- Личный кабинет пользователя, покупка ставок, участие в аукционах, просмотр аукционов в которых учавствует пользователь
- Для администраторов - просмотр списка пользователей и редактирование любых данных пользователя, включая сумму на счете и количество ставок пользователя
- Бонусное пополнение счета пользователя из админки
- Система приглашения пользователем друзей с автоматическим пополнением счета
- Автоматические ставки
- Страница с победителями
- Новости
- Рассылка
- Подключение платежных систем (каких - обсудем в процессе)
Пример такого аукциона: www.halbay.ru
Можно реализовать на любом готовом движке.
Можем предоставить готовый скрипт (скаченный), по-умолчанию не работает, может удастся доработать и запустить.
Интересуют сроки.
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