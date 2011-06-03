Доработать сайт на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок165 просмотров
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Есть готовый шаблон под joomla. Сверстана только первая страница. Необходимо доделать сайт в соответствии с ТЗ. ТЗ вышлю откликнувшимся разработчикам на email.

Joomla
13 лет назад
nastjusha
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад