Разработать интерфейс

$1500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки403 просмотра
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Необходимо разработать библиотеку контролов пользовательского интерфейса для проекта на Adobe Flex 4 и их динамического построения по протоколу в xml формате.

Стоимость от 45 000 р.

ТЗ в прикрепленном файле

12 лет назад
bbogatyr
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад