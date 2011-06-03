Разработать интерфейс

Нужен кликатель страниц в одноклассниках детали в асю 634029819
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Необходимо разработать библиотеку контролов пользовательского интерфейса для проекта на Adobe Flex 4 и их динамического построения по протоколу в xml формате.
Стоимость от 45 000 р.
ТЗ в прикрепленном файле
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