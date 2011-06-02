Дописать функционал на пхп

Требуется создать небольшой набор скриптов с минимальным дизайном регистрация (мыло, пароль, мобильник, кошель вмр/вмз/яд - на выбор и поле с этим кошельком) должно быть заполнено то или другое поле (тел/кошель) активация человека по мылу в личном кабинете отображается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть админю интерфейс сайта(код достаточно хороший, php + mysql)
нужно добавить несколько функций:
- разделить две выдачи на разные страницы;
- добавить подтверждение удаления товаров;
- добавить мастер-пароль для операций и т.п.;
работы на часов 16.
Нужно начать завтра и сдать в понедельник.
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