Дописать функционал на пхп

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок209 просмотров
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Есть админю интерфейс сайта(код достаточно хороший, php + mysql)

нужно добавить несколько функций:

- разделить две выдачи на разные страницы;

- добавить подтверждение удаления товаров;

- добавить мастер-пароль для операций и т.п.;

работы на часов 16.

Нужно начать завтра и сдать в понедельник.

13 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад