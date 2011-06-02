Требуется сделать сайт об автомобилях

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок267 просмотров
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Требуется создать сайт об автомобилях

Прикрутить форум, блоги, фото и видео галереи, чат, новости, календари, рейтинг, награды, конкурсы.

Похожий сайт - drive2.ru

HTML-макеты есть.

Бюджет 20000 рублей. Оплата поэтапная.

Можно писать в аську icq:1194314

13 лет назад
myNEON
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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